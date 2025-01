Wayne Rooney bientôt de retour

La carrière d’entraîneur de Wayne Rooney semble virer au cauchemar. Nommé sur le banc de touche de Plymouth le 25 mai dernier, sa quatrième équipe en l’espace de trois ans, l’ancien attaquant de Manchester United n’a pas la même réussite dans le costume d’entraîneur que dans celui de joueur. Débarqué de son poste ce 31 décembre, celui qui a été formé à Everton n’a remporté que 5 petites victoires en 25 matchs à la tête des pensionnaires de Home Park. Désormais sans poste, l’Anglais pourrait néanmoins rapidement retrouver du service.

La suite après cette publicité

D’après une source auprès de The Sun, Wayne Rooney serait en passe de se trouver une nouvelle activité, toujours dans le football. Mais c’est plutôt sur les plateaux télés que l’ancien Red Devil devrait évoluer : « Wayne est considéré comme l’un des meilleurs experts du secteur. Il connaît très bien le football. Et même s’il est plutôt timide, il se sent vraiment à l’aise dans un studio de télévision. La fin de l’année 2024 a été catastrophique pour Wayne, mais il ne va pas rester longtemps au chômage. Sky s’intéresse d’ailleurs à un éventuel contrat à long terme qui le lierait à ce poste », indique le média britannique.