PSG, Liverpool, Arabie saoudite… Où va jouer Mohamed Salah la saison prochaine ?

C’est peut-être le gros dossier de l’année dans le monde du football. Véritable machine à buts depuis plusieurs saisons, Mohamed Salah continue de marcher sur la Premier League avec Liverpool. Meilleur buteur et meilleur passeur du championnat anglais actuellement, l’Egyptien affiche des statistiques démentielles sur ce début de saison avec 20 buts et 17 passes décisives en 26 matches. Mais il arrive à la fin de son contrat en juin prochain et il n’a pas encore prolongé avec les Reds. Et alors qu’il n’avait pas caché son envie de continuer l’aventure dans son club, la situation de l’attaquant de 32 ans n’a pas évolué depuis très longtemps.

Cela a de quoi étonner tant Mohamed Salah prouve match après match qu’il est encore le meilleur joueur de son équipe et l’un des meilleurs joueurs du monde. Forcément, sa situation ne laisse pas indifférente les plus grands clubs du monde. Et ce vendredi, l’ancien attaquant de la Roma a lâché une bombe au micro de Sky Sports expliquant disputer sa dernière saison avec Liverpool… pour l’instant. «C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois. Il n’y a aucun progrès là-bas. Nous sommes loin de tout progrès même. Donc, il faut juste attendre et voir. Ce que je me dis, c’est que si ce sont les six derniers mois, que veux-tu voir dans le futur ? Voulez-vous regarder en arrière et dire que j’étais inquiet ou stressé à propos du contrat ? Ou voulez-vous simplement dire que j’ai eu une saison incroyable ? C’est ce que j’ai en tête. Si jamais je me sens distrait, je me dis simplement que je veux regarder en arrière et me dire que j’ai eu une saison incroyable. C’est ce que je veux faire. »

Le PSG à l’affût, Liverpool reste la priorité de Salah

Une déclaration qui a rapidement enflammé la presse mondiale qui voit donc dans ces mots, un message d’adieu de Mohamed Salah à Liverpool. Mais la réalité est légèrement différente. Selon nos informations, l’international égyptien (101 sélections, 58 buts) espère toujours continuer son aventure en Premier League. Sa priorité est de prolonger son contrat avec Liverpool. Sa sortie médiatique ressemble surtout à une manière de mettre la pression sur sa direction et la faire réagir alors qu’aucune évolution n’a eu lieu dans ce dossier depuis plusieurs mois. Ce qui commence à déranger Mohamed Salah.

En affirmant publiquement qu’il joue ses derniers matches avec Liverpool (ce qui est factuel puisqu’il n’a pas prolongé), Mohamed Salah met désormais la pression sur son club. Dans le même temps, les agents du joueur discutent toujours de manière continue avec le PSG qui reste un des clubs intéressés et surtout capable de s’aligner sur les exigences financières du joueur. Le club de la capitale suit attentivement le dossier. L’autre porte de sortie semble sans surprise être l’Arabie saoudite qui ne cache pas son envie de ramener le plus de stars dans son championnat. Mais là encore, aucune avancée puisqu’aucun club n’a entamé de démarche concrète pour s’offrir la star de Premier League. Voilà un dossier qui va animer les prochains mois…