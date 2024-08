Ligue 1 : l’OM surclasse Toulouse et s’installe en tête grâce à un doublé de Greenwood

Dans le prolongement de la victoire de Nantes face à Montpellier, la Ligue 1 s’enchaînait, ce samedi, avec la rencontre opposant Toulouse à l’Olympique de Marseille. Une affiche alléchante entre deux formations invaincues depuis la reprise malgré un avantage clair au nombre de points pour l’OM. Frustrés par Reims le week-end, les hommes de Roberto De Zerbi entendaient reprendre leur marche en avant et recoller provisoirement aux Canaris en tête de la Ligue 1. En face, le TFC espérait s’offrir son premier succès de la saison. Si le technicien italien décidait de s’appuyer sur un quatuor offensif composé d’Henrique - Harit - Greenwood en soutien de Wahi, son homologue espagnol du Téfécé misait sur une triplette composée d’Aboukhlal, Magri et Gboho. C’est d’ailleurs le dernier cité qui tenté d’enflammer le début de la partie en subtilisant le cuir à Brassier avant de trouver la route de Cornelius (3e). Sous pression, l’OM s’est rapidement remis dans le droit de chemin en prenant d’assaut le but toulousain. Et en l’espace de deux minutes, Greenwood a mis les Phocéens sur orbite en exploitant deux relances manquées de Cresswell. D’une frappe croisée et à la suite d’un très bon service d’Henrique, l’attaquant anglais a fait mouche (0-1, 16e) avant de récidiver pour inscrire un doublé au moyen d’une tentative du pied gauche entre les jambes de Restes (0-2, 17e).

Le vent en poupe et porté par son international anglais, en feu depuis son arrivée sur la Canebière, l’OM a déroulé son jeu. À contrario, Toulouse a vécu l’enfer. En délicatesse pour s’approcher de la cage de Rulli, les Violets ont été réduits à dix contre onze en marge de la demi-heure de jeu, la faute à un vilain tacle de Magri sur Kondogbia qui lui a valu un rouge d’office (27e). Si Greenwood a cherché à s’offrir un troisième but dans cette première mi-temps, finalement repoussé par Restes (44e), l’OM a rejoint les vestiaires avec une avance confortable de deux buts. Dès lors et malgré une supériorité numérique acquise, l’OM ne devait pas reproduire les mêmes erreurs qu’à l’Orange Vélodrome. En vue de se mettre un peu plus à l’abri, les Phocéens ont appuyé sur l’accélérateur et Luis Henrique est venu ajouter sa pierre à l’édifice. Bénéficiant d’une remise d’Harit, le Brésilien, bien aidé par une déviation de Cresswell vers ses propres buts, a permis à l’OM de s’envoler (0-3, 52e). Face à une équipe haut-garonnaise au bord de l’asphyxie défensivement et inoffensive, l’OM aurait même pu corser l’addition si Greenwood avait réglé la mire pour accrocher le cadre de Restes (58e). En maîtrise jusqu’ici, l’OM a toutefois fait preuve d’un excès de zèle, à l’image de cette sortie totalement manquée de Rulli, profitant à Babicka pour sauver l’honneur des Violets (1-3, 90e). Un but qui n’empêchera pas l’OM de s’imposer à l’extérieur pour s’installer provisoirement en tête du classement de Ligue 1. À côté de ses pompes au Stadium, Toulouse devra faire beaucoup mieux pour glaner sa première victoire en championnat. En attendant, le TFC demeure bloqué au 13e rang.