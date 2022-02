Nice : les supporters interdits de déplacement à Lyon

Comme c'est maintenant devenu une habitude en Ligue 1 cette saison, certains supporters seront bien interdits de déplacement ce week-end. C'est notamment le cas des supporters niçois qui ne pourront pas encourager leur équipe face à l'OL ce samedi à 21 heures.

La suite après cette publicité

Une décision prise par le procureur du Rhône pour empêcher des débordements. «Afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public, une série de mesures ont été prises pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OGC Nice ou se comportant comme tel, le samedi 12 février 2022 : le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, entre les communes des Alpes-Maritimes, d’une part, et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon, d’autre part ; la circulation et le stationnement sur la voie publique seront interdits, de 8h à minuit, dans le centre-ville de Lyon ; l’accès à l’intérieur et aux abords du Groupama Stadium sera interdit, de 8h à minuit», peut-on notamment lire.