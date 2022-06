Belgique-Pologne : les compositions officielles

Balayée par les Pays-Bas (4-1) à domicile pour son entrée dans la Ligue des Nations, la Belgique va tenter de se reprendre à l'occasion de la réception, au stade du Roi Baudouin, de la Pologne, qui a dominé le Pays de Galles (2-1) il y a une semaine, dans le groupe 4 (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à partir de 20h45).

Pour ce match, Roberto Martinez est privé de Thibaut Courtois, Jason Denayer ou encore Romelu Lukaku, blessés. Il aligne un 3-4-3, avec Mignolet au but. Défense classique, avec les tauliers Dendoncker, Alderweireld et Vertonghen. Castagne et Carrasco jouent les pistons, Tielemans et Witsel occupent l'axe. Devant, De Bruyne et Eden Hazard entourent Batshuayi. En face, la Pologne est en 4-2-3-1. Dragowski est au but, protégé par Gummy, Glik, Bednarek et Puchacz. Double-pivot Zurkowski-Krychowiak. Le trio Kaminski, Zielinski, Szymanski est en soutien de Robert Lewandowski.

Les compositions officielles :

Belgique : Mignolet - Alderweireld, Dendoncker, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco - De Bruyne, Batshuayi, Eden Hazard

Pologne : Dragowski - Gumny, Bednarek, Glik, Puchacz - Krychowiak, Zurkowski - Kaminski, Zielinski, Szymanski - Lewandowski