Ligue 1 : en soutien à l'Ukraine, Lens se pare de bleu et jaune contre Clermont

Le RC Lens a décidé d'apporter son soutien à l'Ukraine, qui lutte toujours face à l'armée russe sur son territoire. Les Sang et Or arboreront un maillot spécial bleu et jaune ce week-end pour la réception du Clermont Foot 63 en Ligue 1.

Hommage. Alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie fait rage depuis le 24 février dernier, les messages de soutien se multiplient dans le monde du football. Ce samedi (17 heures), la Ligue 1 sera justement le théâtre d'un nouveau geste fort et symbolique en ce sens.

En bleu et jaune, par 𝓈𝑜𝓁𝒾𝒹𝒶𝓇𝒾𝓉𝑒́ et pour la 𝓅𝒶𝒾𝓍 💙💛



Ce samedi, à l’occasion de #RCLCF63, le Racing se parera de bleu et jaune 🇺🇦 Si cette démarche est apolitique, le club entend marteler un message de paix.



👉 https://t.co/qqtnEVRmeD#RacingWithUkraine pic.twitter.com/a2VwKC4ZxG — Racing Club de Lens (@RCLens) March 18, 2022

Le RC Lens a en effet décidé de tronquer ses habituelles couleurs sang et or pour revêtir le jaune et le bleu du drapeau ukrainien, lors de la réception du Clermont Foot 63. « Si cette démarche est apolitique, le club entend diffuser et marteler ainsi un message de paix », précise le club par le biais d'un communiqué.

Plusieurs actions à Lens, les maillots vendus aux enchères

Si la solidarité et la paix sont clamées haut et fort par le club nordiste, la tunique spéciale des hommes de Franck Haise ne sera pas la seule action mise en place du côté du stade Bollaert-Delelis. « Central, ce mot sera d’ailleurs écrit dans toutes les langues du vestiaire artésien sur le maillot bleu, tandis que les joueurs arboreront un short jaune. Par ailleurs, l’enceinte de Bollaert, en extérieur, se parera également de bleu et de jaune. »

Pour couronner cette belle opération, les Lensois ont annoncé la mise en vente aux enchères sur une plateforme digitale de ces maillots arborés par Seko Fofana, Jonathan Clauss et leurs coéquipiers dès lundi 21 mars. « Auchan, partenaire principal du club, se mobilise en commercialisant 500 exemplaires de ce maillot événementiel dans les hypermarchés des Hauts-de-France. L’intégralité des fonds récoltés financera le convoi solidaire de biens de première nécessité vers l’Ukraine coordonné par la municipalité d’Avion, ville où est implanté le Centre Technique et Sportif de La Gaillette », conclu le communiqué du RCL. Honorable.