Liverpool cible une piste à 80 M€ !

Leader de Premier League avec 18 unités, Liverpool réalise un début de saison plus que convaincant. Pour autant, la formation désormais dirigée par Arne Slot pense déjà à l’avenir et a, en ce sens, ciblé un profil pour le prochain mercato. Selon les dernières informations de Sport, les Reds aimeraient, en effet, mettre la main sur un certain Nicolò Barella. Actuellement lié à l’Inter Milan jusqu’en juin 2029, le milieu de terrain italien de 27 ans viendrait ainsi renforcer l’entrejeu du club de la Mersey.

La suite après cette publicité

Un dossier qui s’avère malgré tout complexe puisque selon diverses sources anglaises, l’international transalpin (57 sélections, 10 buts) ne quittera pas Milan pour moins de 80 millions d’euros. Par ailleurs, les Reds devront faire face à la concurrence, à commencer par Manchester City, plus que jamais déterminé à l’idée de se renforcer dans l’entrejeu. Affaire à suivre…