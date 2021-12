Real Madrid : les cinq joueurs qui peuvent partir cet hiver

La suite après cette publicité

Le mois de janvier devrait être tranquille à Madrid. Aucun mouvement majeur n'est attendu de la part du leader du club de la capitale. Tout d'abord, parce que tout se passe plutôt bien pour l'écurie entraînée par Carlo Ancelotti, qui n'a donc pas spécialement besoin de renforts urgents. Mais surtout, car c'est pour cet été que vont se concentrer les efforts - financiers principalement - de Florentino Pérez et compagnie.

Contractuellement, le Real Madrid n'a en plus pas vraiment de dossiers particulièrement chauds, contrairement à beaucoup de gros clubs européens qui ont un ou plusieurs joueurs importants qui arrivent en fin de contrat. Il y a tout de même Gareth Bale, Isco et Marcelo qui sont en fin de contrat dans six mois, mais on ne peut plus vraiment parler d'eux comme d'éléments majeurs de l'équipe.

Deux joueurs à vendre impérativement, et trois autres sur le marché

D'ailleurs, deux d'entre eux pourraient être vendus dans les prochaines semaines. Comme l'indique Marca, le Gallois et l'Espagnol sont de sérieux candidats à un départ. Le Brésilien lui bénéficie de son statut de capitaine et aura le choix de rester jusqu'à la fin s'il le souhaite. D'autres joueurs souvent présentés comme indésirables, à l'image de Mariano, Luka Jovic ou même Eden Hazard sont dans les plans d'Ancelotti, mais pourraient aussi partir en cas de bonne offre.

Enfin, le média confirme qu'il n'y aura a priori pas d'arrivées, notamment parce que les Merengues estiment qu'il n'y a pas de joueurs vraiment intéressants disponibles en janvier. Mbappé ou Rüdiger arriveront en été, puisque le PSG et Chelsea ne souhaitent logiquement pas négocier un transfert cet hiver. L'attente sera un peu longue pour les fans madrilènes, mais elle en vaudra sûrement la peine.