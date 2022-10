FC Nantes : la réaction amère de Ludovic Blas après la gifle reçue

Giflé sur sa pelouse par Fribourg (0-4), le FC Nantes n'y arrive pas. En danger en Ligue 1 et avant-dernier de son groupe en Ligue Europa, la formation d'Antoine Kombouaré montre des signes inquiétants en ce début de saison. Interrogé à l'issue de la rencontre, Ludovic Blas, l'un des piliers des Canaris, n'a d'ailleurs pas caché sa frustration.

La suite après cette publicité

«Les supporters ne sont pas contents, c’est normal, on prend 4-0 ce soir. Eux ils sont irréprochables, ils sont là, ils nous soutiennent, et nous on n’a pas les résultats qu’il faut. Il y a une équipe en pleine confiance et une autre dans le doute, le match se résume à ça. On n’a pas réussi à marquer, ça c’est notre problème. Trois buts sur quatre sont des erreurs, donc il va falloir corriger ça et faire attention, car dans ces moments-là c’est compliqué. Le plus important c’est le championnat. La Coupe d’Europe, c’est du bonus. Il faut se reposer, on a un match très important dimanche», a ainsi déclaré l'atout offensif du FCN.