Ligue Europa : Nantes sombre encore face à Fribourg, Rennes et le Betis qualifiés, Arsenal confirme

Après la Ligue des champions, la Ligue Europa reprenait ses droits ce jeudi en début de soirée pour la première vague de cette 4e journée de la phase de groupes, avec deux clubs français en lice : le Stade Rennais, en déplacement à Kiev, et le FC Nantes, hôte de Fribourg. De son côté, le FC Nantes, poussé par une très belle ambiance à la Beaujoire, avait failli se faire surprendre par la formation allemande et Lienhart, dont la tête passait au-dessus des buts de Lafont. Et malgré la barre transversale de Sissoko (11e) et le poteau de Corchia (20e), Kübler débloquait finalement la marque pour les visiteurs d'une grosse frappe à la suite d'un mauvais ballon du portier nantais (0-1).

Ce dernier sauvait les siens avant la pause, avec son face-à-face remporté devant Doan (44e). Au retour des vestiaires, les Canaris tentaient de garder le même rythme pour faire déjouer une formation allemande concentrée. Girotto dégageait le ballon de Höfler sur sa ligne, mais il ne faisait que retarder l'échéance. L'entrant Gregoritsch doublait la mise d'un joli but en pivot (0-2). Les hommes de Lucescu profitaient même de la passivité défensive adverse pour creuser l'écart par l'intermédiaire de Schade (0-3) puis Jeong (0-4). Sixième défaite pour les joueurs de Kombouaré sur leurs sept derniers matches. Ils conservent une petite chance de se qualifier pour la phase finale avec le nul entre Qarabag et l'Olympiacos, déjà éliminé.

Rennes assure la qualification en Pologne

Direction le stade Józef-Piłsudski de Cracovie, où le Dynamo était obligé de recevoir Rennes en raison de l'invasion russe. Les Bretons dominaient rapidement la rencontre, Doué (5e) et Bourigeaud (6e, 15e) étant les plus dangereux dans le premier quart d'heure. Les locaux se créaient également quelques occasions (19e, 45+3e), mais la meilleure opportunité était à mettre au crédit de Meling, dont la frappe frôlait le poteau gauche (29e). Rennes ouvrait le score après la pause sur corner grâce à Wooh, bien démarqué pour sa première titularisation (0-1). Son compère en défense Theate n'était pas loin de l'imiter (60e, 62e). Sulemana pouvait faire le break si sa frappe tournait assez pour tromper Neshcheret (84e).

Avec ce succès, le SRFC reste deuxième - la différence de buts - mais valide son ticket pour les 16es de finale, au même titre que Fenerbahce, vainqueur à Larnaca (2-1). Dans les autres rencontres de ce début de soirée, Arsenal continuait son sans-faute en Ligue Europa avec un troisième succès acquis en phase de groupe, le deuxième contre Bodo/Glimt, Saka était le seul buteur en première période. Leader du groupe C, le Real Betis était tenu en échec à domicile par l'AS Rome mais se qualifiait pour la phase finale. Homonyme du milieu de terrain du PSG, le jeune espoir portugais Vitinha inscrivait un triplé en 26 minutes mais ne pouvait offrir les trois points à Braga face à la Royale Union Saint-Gilloise. Enfin, Feyenoord et Midtjylland se quittaient bons amis après un match nul prolifique.

Le classement des groupes de la Ligue Europa.

Les résultats complets du multiplex

Groupe A :

Bodo/Glimt 0-1 Arsenal : Saka (24e)

Groupe B :

Dynamo Kiev 0-1 Rennes : Wooh (48e)

AEK Larnaca 1-2 Fenerbahce : Trickovski (sp, 52e) / Joao Pedro (16e), Batshuayi (sp, 80e)

Groupe C :

Real Betis 1-1 AS Rome : Canales (34e) / Belotti (53e)

Groupe D :

Royale USG 3-3 Royale USG : Boniface (20e, 62e), Vanzeir (49e) / Vitinha (15e, 36e, 41e)

Groupe F :

Feyenoord 2-2 Midtjylland : Timber (32e), Hancko (48e) / Martinez (16e), Sviatchenko (59e)

Groupe G :

FC Nantes 0-4 Fribourg : Kübler (25e), Gregoritsch (71e), Schade (82e), Jeong (87e)

Qarabag 0-0 Olympiacos