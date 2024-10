Lens-Lille : les compositions officielles

C’est un derby du Nord avec une saveur particulière qui se déroule ce soir (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h) puisque les deux clubs - Lille et Lens - sont respectivement 4ème et 5ème avec le même nombre de points (14). Après cinq matchs nuls consécutifs, les Sang et Or ont enfin regoûté à la victoire la semaine dernière contre Saint-Étienne tandis que les Dogues essaieront de surfer sur leur bonne prestation d’en milieu de semaine : une victoire 3-1 contre l’Atletico Madrid.

La suite après cette publicité

Afin de remporter ce derby, Will Still mise sur un 5-3-2 avec notamment Khusanov en défense centrale. L’Ouzbekh prend de plus en plus d’épaisseur cette saison et enchaîne avec une 7ème titularisation d’affilée. Au milieu de terrain on retrouve Thomasson et Diouf, tandis que du côté de l’attaque ce sera une doublette Sotoca-Nzola. Quant à Bruno Genesio, il a concocté un 4-2-3-1. Buteur contre les Colchoneros, Zhegrova est bien évidemment sur l’aile droite. Le capitaine Jo David est en pointe alors que Bafode Diakhité reste dans l’axe et laisse Meunier latéral droit.

Les compositions officielles :

Lens : Samba - Frankowski, Gradit, Danso, Khusanov, Medina - Zaroury, Diouf, Thomasson - Nzola, Sotoca

Lille : Chevalier - Meunier, Alexsandro, Diakhité, Gudmundsson - André, Andre Gomes - Zhegrova, Gomes, Sahraoui - David