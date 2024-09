Serie A : l’AC Milan explose Lecce en 5 minutes chrono

Comme par magie, l’AC Milan se porte mieux quand l’axe Théo Hernandez - Rafael Leão retrouve ses repères. Cinq jours après leur succès dans le derby face à l’Inter (1-2), les joueurs de Paulo Fonseca ont confirmé en écrasant Lecce (3-0), le tout en cinq minutes. À la réception d’un centre de Théo Hernanez sur coup-franc, Álvaro Morata avait griffé sur son premier coup de patte (38e, 1-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Milan 11 6 7 3 2 1 14 7 17 Lecce 5 6 -8 1 2 3 3 11

Trois minutes plus tard, c’était au tour du Français d’endosser le costume du buteur après un relais dévastateur avec Rafael Leão, comme lors de leurs plus belles heures (41e, 2-0). Insatiables, les Rossoneri renvoyaient même leurs adversaires au vestiaire avec un retard de trois buts, Pulisic éteignant leurs espoirs juste avant la pause (43e, 3-0). Un succès qui aura le mérite de rassurer Paulo Fonseca, annoncé sur la sellette ces derniers jours. Son équipe est aujourd’hui 2e de Serie A et peut souffler un bon coup.