Real Madrid : les conseils de Cristiano Ronaldo à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé suit les traces de son idole. Avec le numéro 9 dans le dos et une présentation de rockstar, la star française de 25 ans a rapidement été comparé à Cristiano Ronaldo lors de son arrivée au Real Madrid. Présenté devant 80 000 personnes au Santiago Bernabéu, puis devant la presse ce mardi, le capitaine de l’équipe de France a rendu un bel hommage à son idole portugaise et assure être régulièrement en contact avec lui.

«Il a toujours été mon idole. J’ai de la chance qu’il soit un de mes amis maintenant. Nous avons beaucoup de contacts et il me donne beaucoup de conseils. Il me dit de travailler, d’entretenir la passion du jeu. Je sais que c’était difficile pour lui en Coupe d’Europe, mais nous nous sommes salués», a-t-il expliqué en conférence de presse. Le chemin est encore très long pour que Kylian Mbappé suive les pas de Cristiano Ronaldo.