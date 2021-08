Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur avec adidas !

Après une saison blanche plus que décevante pour un club de son envergure, le Real Madrid s’est distingué dans le mauvais sens du terme en voyant Luis Enrique ne sélectionner aucun de ses joueurs espagnols pour l’Euro, une première historique. La maison blanche compte bien faire tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas revivre une telle saison et cela pourrait commencer par une revue d’effectif et une potentielle arrivée de Kylian Mbappé pour épauler Karim Benzema en attaque. Mais en attendant l'arrivée de stars dans la capitale, c’est le maillot extérieur conçu pour la campagne 2021-2022 qui attend les supporters merengues.

La suite après cette publicité

Équipé par adidas depuis la saison 1998-1999, le Real Madrid est le club le plus important de la marque allemande sur le plan international et la longue histoire entre les deux entités n’est pas près de se terminer puisqu’en 2019, elles ont signé une prolongation de contrat qui rapporterait près de 120 millions d’euros par an jusqu’en 2028 au club dirigé par Florentino Pérez. Comme pour de nombreux clubs, adidas se contente de respecter les couleurs traditionnelles sur les maillots domicile, faisant parler sa créativité sur les autres tuniques dont les coloris varient énormément. Pour le prochain exercice, la marque aux trois bandes a puisé son inspiration dans le passé au moment d’imaginer le maillot que Luka Modrić et ses partenaires arboreront en terre hostile.

Un maillot des années 1990 remis au goût du jour

Après le rose, le noir, le gris ou encore le violet que l’on a pu voir ces dernières saisons sur les maillots extérieur de la Casa Blanca, le bleu prend cette fois place en compagnie d’accents oranges. Cette tunique présente finalement un coloris inversé par rapport au nouveau maillot domicile dévoilé il y a quelques semaines puisque l’on retrouvait évidemment le blanc mais aussi du bleu et du orange.

Ces trois couleurs avec un fond bleu s’étaient déjà distinguées sur la tunique secondaire portée par Raúl et ses compères durant la saison 1998-1999. Comme il y a plus de 20 ans, la pointe d’orange se présente sur la partie supérieure du maillot et plus précisément sur les trois bandes adidas qui se trouvent sur les épaules ainsi que sur le col alors que le blanc recouvre le sponsor maillot ainsi que les logos du club et de l’équipementier.

Le vrai côté moderne de ce maillot vintage revisité vient des motifs ton sur ton inspirés des graffitis où l’on distingue notamment des flèches et des couronnes. Les deux nouvelles tenues madrilènes comportent donc des graphiques, faisant d'elles des tuniques assez révolutionnaires puisque le club aux 13 C1 a toujours arboré des maillots très simples.

Disponible en précommande avec livraison gratuite en envoyant le code FMREAL via message direct sur Instagram @foot.fr