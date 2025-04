Montpellier : Jean-Louis Gasset cible Pierre Sage et deux autres coaches pour le remplacer !

Bon dernier du classement de Ligue 1, Montpellier s’active en coulisses. Le club cher à la famille Nicollin ne se fait plus d’illusion. Avec onze points de retard sur le barragiste (Reims) à six journées du terme, le champion de France 2012 prépare sa future saison en Ligue 2. Ce lundi, il a d’ailleurs annoncé que Jean-Louis Gasset quittait ses fonctions d’entraîneur. «D’un commun accord, le MHSC et Jean-Louis Gasset ont décidé ce jour de mettre fin à la mission qui avait été confiée à ce dernier. Jean-Louis Gasset n’est plus l’entraîneur de l’équipe professionnelle masculine à compter de ce jour».

La suite après cette publicité

Un timing qui peut surprendre à première vue. Cependant, si l’homme de 71 ans ne va plus s’asseoir sur le banc de touche et que son adjoint Ghislain Printant assurera l’intérim, L’Équipe nous rappelle que Gasset ne va pas quitter Montpellier. En effet, ce dernier va bientôt occuper un nouveau rôle. Le titre de sa fonction n’a pas été encore trouvé, mais il s’agit d’une sorte de directeur du football qui aura en charge tout le secteur sportif. Gasset va donc avoir sous ses ordres le directeur sportif (Bruno Carotti), le futur entraîneur et le directeur du centre de formation (Bertrand Reuzeau).

La suite après cette publicité

Zoumana Camara en pole

Vous l’aurez donc compris, c’est lui qui, après avoir quitté son poste de coach, va donc choisir son successeur. L’Équipe nous dévoile d’ailleurs trois des noms pistés pour le renouveau montpelliérain. Le premier est celui de l’ancien défenseur et coach des U19 du PSG, Zoumana Camara (46 ans). Ce dernier a quitté les Rouge et Bleu en 2024 et son nom a été annoncé dans le viseur de Metz ou plus récemment du SM Caen version Mbappé. Il a l’avantage d’avoir connu Gasset à Paris et travaille aujourd’hui comme consultant chez DAZN. Il est le favori et a même déjà échangé avec Gasset. Le deuxième nom cité est celui de Jocelyn Gourvennec (53 ans). Lui aussi est libre de tout contrat (depuis 2024), mais il sort d’expériences mitigées au LOSC et à Nantes.

Enfin, le troisième nom évoqué est celui de Pierre Sage. À 45 ans, Sage s’est révélé lorsqu’il a pris les commandes de l’Olympique Lyonnais fin 2023. Successeur de Fabio Grosso, l’ancien adjoint du Red Star a su fédérer tout un groupe pour réaliser une incroyable remontada, en passant de la dernière à la sixième place au terme de la saison 2023/2024. Prolongé de deux ans en juillet 2024, Sage a finalement été victime de la volonté de John Textor d’enrôler un technicien plus connu. Viré en janvier dernier, Sage possède un profil de jeune coach en devenir possédant déjà quelques belles références.