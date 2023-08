Kevin Volland quitte l’AS Monaco pour l’Union Berlin

Après 39 buts et 24 passes décisives en 115 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant allemand Kevin Volland quitte officiellement l’AS Monaco cet été. En effet, le club du Rocher a annoncé le départ de son joueur de 31 ans, qui fait son retour en Bundesliga mais cette fois sous les couleurs de l’Union Berlin, quatrième de Bundesliga la saison passée et donc qualifiée pour la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, après avoir atteint les huitièmes de finale de la Ligue Europa la saison passée.

«Ses performances durant les [deux derniers, ndlr] exercices et son entente avec Wissam Ben Yedder, qui avait fait du tandem la redoutée « Yedderland », ont aidé l’équipe à terminer deux fois consécutivement sur le podium et se qualifier pour la Coupe d’Europe. (…) Le Club remercie Kevin pour ces années avec les Rouge et Blanc et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière !» peut-on lire dans le communiqué de l’ASM. «J’ai grandi dans la Bundesliga et je ne l’ai jamais perdue de vue. Le fait que je continue à avoir la chance de jouer au plus haut niveau ici, à Union, me réjouit énormément. Le club et l’équipe ont beaucoup de projets pour la période à venir, je veux faire de mon mieux pour apporter ma contribution», a déclaré l’international aux 15 sélections (1 but).