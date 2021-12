Aurelio De Laurentiis cartonne l'UEFA et son attitude vis-à-vis du PSG

Aurelio De Laurentiis n'a jamais porté le PSG dans son cœur depuis la venue de QSI à la tête du club français. Le président napolitain a déjà fustigé par le passé la trop grande influence du Qatar dans le football européen mais visiblement, il n'est pas encore rassasié. L'homme d'affaires de 72 ans a de nouveau critiqué le petit état du golfe persique, reprochant au passage à l'UEFA de lui avoir ouvert les bras. Aleksander Čeferin en prend notamment pour son grade.

«La façon dont cela fonctionne est rigide, prend beaucoup d'énergie, et il n'y a pas de répartition égale sur le plan économique. Les seuls qui deviennent riches, ce sont les institutions, l'UEFA. On ne comprend pas bien pourquoi l'UEFA ne se contente pas de faire un travail de secrétariat général, reproche dans un premier temps De Laurentiis à l'occasion de la sortie d'un livre sur son club. Nous avons créé l'Association européenne des clubs (ECA), mais elle est désormais l'otage des Qataris. Ceferin est dans les bras du président du PSG, il est en adoration devant ce Qatar si fort, si puissant, si brillant.» On attend la réponse de Nasser Al-Khelaïfi...