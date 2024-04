Barça : les trois tests avant d’affronter le PSG

Mercredi, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain, pour le compte des quarts de finale aller de Ligue des Champions. Le club catalan va pouvoir profiter de ce week-end pour préparer cette rencontre, étant donné qu’il n’a pas de match de championnat à disputer. En revanche, Xavi a convoqué certains joueurs de l’écurie blaugrana pour un match test ce samedi, comme l’informe Mundo Deportivo.

En effet, l’entraîneur espagnol a souhaité mettre à l’épreuve trois joueurs pour mesurer leur condition physique, en l’occurence Frenkie De Jong (26 ans), Pedri (21 ans) et Andreas Christensen (27 ans). Ce dernier, touché au tendon d’Achille, devrait être apte pour mercredi, mais Xavi souhaite le mettre dans les meilleures conditions possibles pour ce rendez-vous. Concernant les deux milieux de terrain, ils ne se sont pas entraînés de toute la semaine et le match test devrait donner une indication pour mercredi. Le quotidien ibérique ajoute que leur présence est plus qu’incertaine, surtout pour le Néerlandais.