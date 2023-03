Ligue des Champions : l’équipe type des 8es de finale retour

La suite après cette publicité

Entamés il y a un mois, les 8es de finale de la Ligue des Champions ont pris fin hier soir avec les qualifications attendues de Naples et du Real Madrid. C’est l’heure de tirer un bilan de ces matchs retour et de proposer notre équipe type. Nous avons opté pour un 4-4-2 losange dans lequel on retrouve André Onana dans le but. Le portier de l’Inter a sauvé les siens à Porto mardi et permet à son club de retrouver les quarts de finale, 12 ans après sa dernière présence. Le nom de Mike Maignan, excellent face à Tottenham il y a une semaine, a également été cité pour figurer dans notre équipe.

Passons ensuite à la défense, qui fait la part belle aux Bavarois. Les joueurs du Bayern Munich ont surclassé ceux du PSG, rendant muets des adversaires comme Kylian Mbappé et Leo Messi. C’est donc assez naturel de retrouver Josip Stanisic en latéral droit, lui qui a plutôt évolué comme défenseur axial droit face à Paris. En charnière, nous avons Dayot Upamecano, brillant durant ce tour de C1, associé à Kalidou Koulibaly, très rassurant lors du succès de Chelsea sur le BvB. Enfin, à gauche, on retrouve Alex Grimaldo, qui comme l’ensemble de Benfica, n’a laissé aucune chance à Bruges.

C’est un trio qui forme notre entrejeu. Il a fait vivre un calvaire à Messi en le dominant physiquement, Leon Goretzka est titulaire à droite de ce milieu de terrain. Il n’a eu aucune pitié face au septuple Ballon d’Or et est récompensé pour cela. Dans un tout autre registre, Eduardo Camavinga est l’heureux élu de notre pointe basse. L’ancien Rennais a été très bon face à Liverpool hier, envoyant une belle frappe enroulée sur la barre, puis en offrant un ballon presque décisif à Benzema sur l’unique but de la rencontre. Enfin, Kevin De Bruyne prend place sur la gauche grâce à sa performance contre Leipzig ponctuée d’un tir canon dans le temps additionnel.

Il ne reste plus que les trois animateurs de devant. João Mario et Rafa Silva ont été cités mais c’est finalement Kai Havertz qui sera notre titulaire. Buteur et dans tous les bons coups de Chelsea, l’Allemand a montré un visage séduisant. Il est aligné derrière un duo sans grande surprise. Certes, Gonçalo Ramos a brillé mais nous avons privilégié Victor Osimhen, double buteur face à l’Eintracht hier, et évidemment Erling Haaland, cinq fois buteur contre Leipzig. Le Norvégien est seulement le troisième joueur de l’histoire à réaliser cette performance absolument gigantesque.