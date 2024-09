Aston Villa : qui est Jhon Durán, le Colombien qui va coûter 100 millions d’euros ?

Difficile d’attribuer le mentorat de la réussite d’Aston Villa à un seul homme, si ce n’est à Unai Emery, qui a su faire adhérer ses joueurs à l’idée de se mettre au service du collectif. Mais on dit souvent que ce sont les attaquants qui brûlent la rétine, et en particulier les attaquants qui marquent. En ce début de saison, Jhon Durán colle plus que jamais à ce portrait-robot. Auteur de 4 buts en 131 minutes de jeu de Premier League (il marque en moyenne un but toutes les demi-heures), l’attaquant de 20 ans continue de surfer sur sa vague de réussite de l’an passé et permet à son club d’occuper la 3e place du championnat.

Pourtant, lorsque l’on épluche le classement des meilleurs buteurs de Premier League cette saison, le natif de Medellín est le seul membre du TOP 5 à être encore méconnu en France. Une «ignorance» qui peut s’expliquer par son rôle de supersub occupé en club (derrière Watkins), et par son arrivée relativement récente sur le Vieux continent, il y a un peu plus d’un an et demi. Avant, l’excentrique international colombien avait fait ses armes au pays, d’abord à l’Envigado FC, club formateur d’un certain James Rodriguez et où il avait été lancé dans le grand bain à l’âge de 15 ans, puis au Chicago Fire en MLS, où il n’aura eu besoin que d’une saison pour convaincre Aston Villa de poser 16 millions d’euros sur la table. Aujourd’hui, le club anglais peut s’enorgueillir d’avoir flairé le coup avant la concurrence, surtout lorsque l’on écoute Unai Emery, qui avait récemment prédit que son joueur pourrait coûter à l’avenir plus de 100 millions de livres (environ 120 millions d’euros).

40 clubs le voulaient cet été

Cet été d’ailleurs, Duran aurait pu changer d’air, mais pas à n’importe quel prix. «40 clubs voulaient Jhon cet été, mais personne ne lui fait plus confiance que nous. Unai pense que Duran peut devenir l’un des meilleurs attaquants du monde. Il voulait partir, oui, parce qu’il veut jouer plus, mais tout est réglé, il a même récupéré le numéro 9», expliquait le directeur sportif des Villans, Monchi, ces derniers jours. Selon la presse britannique, l’AC Milan, mais aussi West Ham et Chelsea, qui avaient formulé deux offres supérieures à 45 millions d’euros, étaient sur le dossier. Dernièrement, le journal colombien El Nacional avançait de son côté un intérêt prononcé du Barça, ce qui n’étonne d’ailleurs pas Sebastian Pelzer, l’homme à l’origine de son arrivée à Chicago en 2020.

«Je repérais des joueurs en Colombie et j’ai tout de suite remarqué à quel point John était un casse-tête pour les défenseurs. Il avait 16 ans mais allait tellement vite, était costaud, et présentait déjà un profil fait pour le football anglais, se remémore le recruteur pour The Telegraph. Deux semaines après l’avoir vu jouer, il a été nommé parmi les 60 meilleurs jeunes du monde. On savait qu’il fallait accélérer pour ne pas être grillé par la concurrence ». Trois ans plus tard, Duran découvre la Ligue des Champions avec Aston Villa, qui n’y avait plus goûté depuis 41 ans. L’histoire est belle et pourrait se poétiser un peu plus en cas de but face au Bayern Munich, mercredi. Le club bavarois le sait : face à Aston Villa, le danger peut arriver de partout, et même du banc.