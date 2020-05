Gary Neville égratigne encore Carlos Tévez

Entre Gary Neville et Carlos Tevez l’histoire de désamour ne date pas d’hier. Quand le premier est l’homme d’un club (Manchester United, de 1992 à 2011), le second a troqué la tunique des Red Devils pour celle de l’autre club de la ville un jour de juillet 2009. Forcément, la pilule peine à passer. Mais plus que l’infâme trahison, c’est surtout l’attitude de l’Apache lors de sa deuxième saison à Man U qui reste en travers de la gorge de Neville. «Ce qui m'a ennuyé à propos de Tevez, c'est qu'il a baissé les armes lors de sa deuxième saison, il a commencé à s'asseoir sur le banc, à arriver en retard à l'entraînement, à déconner, il jouait avec le club et je ne pouvais pas supporter ça», lâche sèchement à Sky Sports l’Anglais, avant de poursuivre : «l’idée que quelqu’un vienne dans ce vestiaire sans être à son maximum…, je sais qu’il y avait des circonstances, mais il écoutait tout le temps son entourage et était dirigé par lui, ça ne pouvait que se terminer comme ça».

Malgré tout, Neville reconnait ensuite que le trio formé par Tévez, Ronaldo et Rooney était époustouflant : «pendant un an avec Ronaldo et Rooney il était à couper le souffle, c'était hors de ce monde. Pas seulement à cause de la qualité réelle des joueurs, mais il y avait une telle détermination...» En deux saisons avec Manchester United, Tévez a remporté deux titres de champion d'Angleterre, une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs.