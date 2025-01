PL : Mohamed Salah dépasse Thierry Henry au classement des buteurs

Mohamed Salah continue d’affoler les compteurs. Depuis le début de la saison, l’attaquant égyptien marche sur l’eau avec Liverpool. Si les Reds sont largement leader en Premier League, et sont en tête du classement de la phase de play-off de la Ligue des Champions, avec 7 victoires en autant de matchs, ils le doivent en grande partie à leur gaucher. Alors que les pensionnaires d’Anfield reçoivent Ipswich ce samedi en championnat, l’ancien joueur de Chelsea est rentré encore un peu plus dans la légende.

Auteur du deuxième but de son équipe ce samedi après-midi, Mohamed Salah est tout simplement devenu le septième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League. Avec à présent 176 pions inscrits dans le championnat anglais, il devance désormais Thierry Henry, qui se retrouve relégué à la huitième position. Frank Lampard et Sergio Agüero, respectivement sixième et cinquième avec 177 et 184 unités, ne semblent pas loin…