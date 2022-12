Atlético : le départ de João Felix est acté

Métamorphosé sous les couleurs portugaises, João Félix semble renaître à l'occasion de cette Coupe du Monde. Un état de forme bien différent de celui affiché ces derniers mois à l'Atlético de Madrid, où il ne semble plus être heureux. Alors que les rumeurs de ses envies de départ s'intensifient, Miguel Angel Gil Marin, le directeur sportif des Colchoneros, a tenu à éclaircir la situation.

« C'est un joueur de classe mondiale, mais en raison de sa relation avec l'entraîneur, des minutes qu'il a jouées et de sa motivation… Eh bien, il est raisonnable d'analyser une option de sortie pour lui. On peut supposer qu'il partira, même si j'aimerais beaucoup qu'il reste. Mais ce ne sont pas les plans du joueur », a-t-il ainsi admis à TVE. Une opportunité en or pour de nombreux clubs de s'attacher les services du jeune lusitanien, lui qui demeure sous contrat avec les Madrilènes jusqu'en 2027.