Arsenal : Bernd Leno ouvert à un départ

Présent en conférence de presse aujourd’hui avant la rencontre d’Europa League face au Slavia Prague demain, Bernd Leno a été interrogé sur son futur au club. Arrivé à Arsenal à l’été 2018, le portier allemand a connu des moments difficiles la saison dernière mais il est redevenu un titulaire après le départ d’Emiliano Martinez à Aston Villa en septembre dernier. L’ancien gardien du Bayer Leverkusen se sent bien à Londres, même s’il a admis qu’un départ n’était pas forcément impossible.

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux au club, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Mais je suis ouvert à tout. Peut-être pour une nouvelle aventure ou pour rester à Arsenal. Je sais qu'il me reste encore deux ans de contrat. J'ai aussi 29 ans, je pense que pour un gardien de but ce n'est pas trop vieux. J'ai donc encore quelques années devant moi», a-t-il expliqué à la presse avant d’admettre qu’aucune discussion avec le club au sujet d’une possible prolongation de contrat n’avait été entamée. Tout est possible concernant l'avenir de Leno donc.