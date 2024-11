Rennes : Jorge Sampaoli explique pourquoi il quitte rapidement ses clubs

Recruté par le Stade Rennais, Jorge Sampaoli débarque en Bretagne avec sa traditionnelle réputation d’entraîneur explosif incapable de rester dans un club sur la durée. Lié au SRFC jusqu’en juin 2026, l’Argentin a accepté d’expliquer les raisons qui le font souvent quitter une équipe très rapidement.

«Parce que mon niveau d’exigence pour les clubs est supérieur aux clubs où j’ai été. Ce qui a fait que je suis parti. Je prends conscience que ces ambitions sont parfois démesurées et inatteignables et c’est quelque chose que je dois probablement changer. C’est mon objectif personnel : réduire mes ambitions démesurées pour pouvoir rester plus longtemps à Rennes», a-t-il confié en conférence de presse.