Coupe du Monde 2022 : le Brésil prépare une énorme révolution

Et si c'était la plus grosse déception du Mondial ? Bien sûr, des pays comme la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne sont sortis avant, mais pour beaucoup de fans, parieurs et bookmakers, la Canarinha était le grand favori pour aller au bout au Qatar, plus ou moins au même niveau que la France voire même devant. Mais Neymar et ses coéquipiers se sont écroulés en quarts face à la Croatie. La bande de Luka Modric a ainsi pris le meilleur sur celle de son coéquipier Vinicius Jr lors de la séance de tirs au but, laissant les joueurs brésiliens et tout un pays en larmes.

Vingt ans après sa dernière victoire dans un Mondial, et alors que certains se demandaient comment placer la sixième étoile sur l'écusson, le Brésil a pris un terrible revers qui va entraîner des conséquences. Marca fait le point et évoque de gros changements à venir. Si le départ de Tite est confirmé et était de toute manière prévu, il y a des doutes sur le reste de son staff, avec son fils qui pourrait notamment quitter son poste. Pour remplacer le sélectionneur, la Fédération Brésilienne a notamment tenté... Pep Guardiola. Sans succès.

Un nouveau coach... et des nouveaux joueurs ?

Il y a actuellement quatre candidats pour prendre les commandes de la Canarinha : Fernando Diniz, coach de Fluminense, Mano Menezes de l'Internacional, Abel Fereira de Palmeiras et Dorival Junior, sans club depuis son départ de Flamengo. Le journal précise qu'Ednaldo Rodrigues, le président de la CBF, veut aussi prendre plus de pouvoir sur le plan sportif, et est même prêt à choisir un sélectionneur étranger s'il n'est finalement pas convaincu par les pistes ci-dessus. A noter que Juninho Paulista, qui a un rôle important à la Fédé, pourrait être démis de ses fonctions. Et dans le vestiaire, il risque aussi d'y avoir du ménage.

Marca indique ainsi que l'avenir de plusieurs joueurs vétérans en sélection est complètement flou. C'est le cas de joueurs comme Dani Alves, Casemiro, Thiago Silva, mais aussi... Neymar. Au Brésil, certains redoutent que le Parisien décide de prendre sa retraite internationale, surtout après ses propos énigmatiques de l'autre jour. « Ma dernière Coupe du monde ? Je ne sais pas. Ce n'est pas une bonne idée de parler maintenant, je suis encore à chaud, je n'ai pas les idées claires. Dire que c'est fini, ce serait précipité. Mais je ne garantis rien non plus », avait-il déclaré. Affaire à suivre...