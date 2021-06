EdF : Didier Deschamps sur l'arbitrage

Avant la demi-heure de jeu, après une reprise de la tête de Paul Pogba repoussée par le portier Gallois, Karim Benzema surgissait et frappait au but. La balle était contrée de la main et après vérification de l'arbitre du côté de la vidéo, un penalty était donné aux Bleus et un carton rouge décerné aux Gallois. Le sélectionneur de Gareth Bale et compagnie regrettait cela, Didier Deschamps a aussi été interrogé dessus.

« *Je n'ai pas les mêmes regrets que lui. C'est embêtant dans un match de préparation. Ils sont là pour avoir des difficultés. Si on n’en a pas, ça ne nous donne pas de garanties. Tout se passe bien, chaque jour, il ne faut pas pour autant s'endormir sur nos lauriers. Je ne vais pas me battre contre ça, mais avec mon staff on est en alerte. J'imagine les regrets de mon homologue gallois. Dans l'idéal, avoir onze contre onze pendant 90 minutes, ça nous aurait demandé plus. Mais ça peut nous arriver aussi. On s'est aussi rendu facile ce match