Un ex-international anglais conseille à Alexander-Arnold d'arrêter la sélection

« Si j'étais Trent, je me retirerais de la sélection internationale si je ne faisais pas partie du groupe pour la Coupe du monde. Je prendrais ma retraite jusqu'à ce qu'un nouveau manager prenne en charge l'Angleterre et me donne l'opportunité ». Ce sont les mots (forts) de Gabriel Agbonlahor (35 ans, 3 sélections avec les Three Lions), ancien joueur d'Aston Villa, au micro de TalkSport à l'égard de Trent Alexander-Arnold, latéral droit anglais de 23 ans évoluant à Liverpool.

Convoqué par Gareth Southgate pour cette trêve internationale, afin d'affronter l'Italie (défaite 1-0) et l'Allemagne (3-3) en Ligue des Nations, le Red n'a pas foulé la pelouse une seule seconde. Reece James lui a été préféré ainsi que Kieran Trippier et Kyle Walker dans la hiérarchie. Incompréhensible pour Agbonlahor qui a ajouté, « je pense que c'est une insulte.»

😳 “If I was Trent, I would retire from international duty if I don’t go to the WC!”



🔥 “I would retire until a new manager took charge of England. The jokes over Gareth!”



👀 “I wouldn’t be surprised if he retired!”@Ga11Agbon believes Trent AA should retire from #ENG duty! 🤯 pic.twitter.com/AXBM1OEZHk