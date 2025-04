Rolland Courbis cartonne les joueurs de l’OL et Fonseca

Il y a des défaites qui laissent plus de traces que d’autres. Celle de l’OL à Manchester United (5-4 a.p., 7-6 score cumulés) en quart de finale retour de Ligue Europa en fait partie, tant les Gones ont semblé tenir la qualification pour le dernier carré entre leurs mains. Problème après le but du 2-4 signé Lacazette sur pénalty, les Lyonnais ont laissé exploser leur joie, conscients d’être proches de l’exploit. Sauf qu’il restait encore dix minutes à jouer et que tout le monde s’est relâché après cette célébration trop démonstrative. Pour Rolland Courbis, invité à s’exprimer sur la chaîne L’Equipe, l’OL ne peut s’en prendre qu’à lui-même. D’après lui, tout le monde dans le vestiaire, joueurs comme membres du staff technique, ont commis une énorme erreur en criant victoire trop tôt.

La suite après cette publicité

«J’ai passé une partie de ma vie à combattre deux choses : les embrassades stupides que je ne supporte pas et que je trouve en plus ridicules (…), et que le match n’est pas terminé. On n’a pas frisé le ridicule, on l’a atteint. Durant Lyon-OM déjà une situation m’avait marquée. Je vois Cherki égaliser, enlever son maillot, monter sur la barrière, lever les bras alors que le match n’était pas terminé. Et juste après, l’OM gagne 3-2. À 2-4, tu es à douze minutes de la fin, tu n’es pas à douze secondes. Tu joues à dix contre onze, tu viens de faire un retour qui est tout simplement extraordinaire, tu vas jouer les demi-finales… Mais à quoi ça sert ? On aurait dit que le match était terminé. Je suis peut-être sévère et j’en suis désolé, je pourrais même en présenter mes excuses mais c’est une faute professionnelle. Fonseca, je le mets dans le même lot. Il n’a pas dit qu’il avait fait la même connerie que les joueurs.»