Serie A : Monza domine le Hellas Vérone sans trembler

Suite et fin de la 8ème journée de Serie A ce lundi soir. Le club de Hellas Vérone accueillait en Vénétie l’AC Monza, sur la pelouse du stade Marcantonio-Bentegodi. Un match au cours duquel les locaux ont montré de belles choses en attaque avec près de 20 frappes tentées mais les visiteurs lombards ont fait preuve d’un réalisme et d’une efficacité offensifs.En effet, les joueurs d’Alessandro Nesta sont repartis avec la victoire (0-3) grâce à un doublé de Dany Mota (9e, 74e) et un but d’Alessandro Bianco (79e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Hellas 9 8 -3 3 0 5 12 15 16 Monza 7 8 -1 1 4 3 8 9

Au classement, Monza prend de précieux points malgré un début de saison compliqué et remonte ainsi à la 16ème place, tandis que le Hellas Vérone ne brille plus comme lors des premières journées de Serie A et redescend donc à la 13ème position. Le weekend prochain, les Brianzoli accueilleront en Lombardie le promu de Venise, alors que les Gialloblu se déplaceront à Bergame pour y défier l’Atalanta, lors de la 9ème journée du championnat italien.