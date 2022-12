Brest - OL : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Malgré des objectifs différents, le Stade Brestois, dix-septième, et l’Olympique Lyonnais, huitième, connaissent tous deux une saison délicate et souffrent des mêmes maux. Après avoir loupé leur début de saison, les deux clubs se sont séparés de leur entraîneur respectif. Bruno Grougi s’est donc installé sur le banc breton tandis que Laurent Blanc a débarqué dans le Rhône et, étonnement, les deux hommes comptent le même bilan en cinq rencontres avant la Coupe du Monde : deux victoires, un match nul et deux défaites. Les deux tenteront ce mercredi soir de bien lancer leur deuxième partie de saison. La rencontre est à suivre en direct commenté à 21h.

Pour ce match, Bruno Grougi aligne un 4-4-2 avec Bizot dans les buts, Fadiga, Chardonnet, Brassier et Duverne devant le portier, Camara et Belkebla devant la défense, Del Castillo et Pereira Lage sur les ailes et, enfin, Honorat et Mounié en attaque.

Laurent Blanc, lui, doit composer sans Boateng, Pollersbeck, Henrique, Malo Gusto et Aouar, blessés, tandis que Tagliafico, champion du Monde, n’est pas encore revenu à Lyon. L’ancien sélectionneur français aligne alors un 4-2-3-1 avec Lopes dans les cages, Diomandé, Da Silva, Lukeba et Kumbedi en défense, Caqueret et Tolisso dans l’entrejeu, Tetê, Cherki et Toko Ekambi en soutien de Lacazette.

Les compositions d’équipes :

Stade Brestois : Bizot - Fadiga, Chardonnet, Brassier, Duverne - Pereira Lage, Camara, Belkebla, Del Castillo - Mounié, Honorat

Olympique Lyonnais : Lopes - Diomandé, Da Silva, Lukeba, Kumbedi - Caqueret, Tolisso - Tetê, Cherki, Toko Ekambi - Lacazette

