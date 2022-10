BL : le Borussia Dortmund s'offre l'Eintracht Francfort dans la douleur

Ce samedi, la 12e journée de Bundesliga se poursuivait avec un choc entre l'Eintracht Francfort (4e) et le Borussia Dortmund (6e). Une rencontre fortement passionnante entre deux formations séduisantes. Après un premier quart d'heure d'observation, la rencontre s'emballait et c'est le BvB qui trouvait la faille suite à un bon service de Donyell Malen pour un Julian Brandt décisif (1-0, 21e). Un avantage de courte durée puisque les Adler égalisaient dans la foulée. Randal Kolo Muani transmettait pour Daichi Kamada qui remettait les deux équipes à égalité (1-1, 26e). Francfort terminait bien le premier acte avec une frappe dangereuse de Jesper Lindström (42e). Le Danois passait proche d'obtenir un penalty dans la foulée (43e).

En seconde période, on repartait sur un joli rythme et Dortmund reprenait l'avantage puisque Youssoufa Moukoko offrait à Jude Bellingham l'occasion de marquer et l'Anglais ne se faisait pas prier (2-1, 52e). Un but qui était suivi de nombreuses réponses de Francfort avec des tirs de Sebastian Rode (55e), Randal Kolo Muani (57e), Mario Götze (58e) et Jesper Lindström (59e) mais le BvB tenait bon. Solide, Gregor Kobel dégoûtait de nouveau Randal Kolo Muani (63e). Francfort continuait de pousser mais ne trouvait pas la solution. Dortmund s'impose dans la douleur et grimpe à la troisième place en doublant son adversaire du soir qui est désormais cinquième.