Ligue des Champions, Dortmund : la grosse mise en garde d’Edin Terzic contre le PSG

Le Borussia Dortmund ne va pas bien. Lourdement battu à Leipzig ce week-end (4-1), le BVB doit maintenant se relever avant de disputer une demi-finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, un adversaire qui l’avait déjà battu lors de la première journée des phases de poules. À la veille du match aller au Signal Iduna Park, l’écurie allemande entend vouloir prendre sa revanche sur un adversaire qu’il connaît bien et se servir de son parcours en C1 pour atteindre la finale.

«Nous avons déjà vu ici un match nettement différent de celui de Paris (0-2). Celui-ci a été perdu à cause d’une décision arbitrale malheureuse. Lors du deuxième match à Dortmund (1-1), la situation était très différente. C’était un match très ouvert, dans lequel nous étions un peu plus près de gagner. On a vu que nous avions tiré les bonnes conclusions du premier match», a expliqué Edin Terzic devant la presse, ce lundi.

Edin Terzic ne veut pas de plan anti-Mbappé

Et s’il sait que le PSG sera le grand favori et avec un grand Kylian Mbappé, Edin Terzic a un plan pour renverser le club francilien. «On entend souvent, comment arrêter Mbappé ? Mais si vous vous concentrez uniquement sur lui, tout le monde viendra. Ils ont une qualité incroyable L’objectif, c’est de se créer un petit avantage en vue du match retour. L’idée est d’avoir deux matchs serrés. Il ne faut pas se focaliser sur 1 ou 2 joueurs. Il faut se focaliser sur le ballon, si on l’a et eux ne l’ont pas, c’est la clé», a-t-il ajouté.

Enfin, Edin Terzic veut se servir du beau parcours réalisé jusqu’à présent en Ligue des Champions, et de cette première place de groupe acquise, pour offrir un rêve à ses supporters. «Il n’y a que deux matches, tout est possible. Je ne sais pas si nous étions les favoris du groupe. Peut-être qu’en tant qu’équipe, nous avons le moins d’expérience, mais la plus grande envie. Nous devons utiliser cela à notre avantage». Un sentiment partagé par Emre Can, qui l’accompagnait en conférence de presse. «La victoire contre l’Atlético de Madrid était historique. Certaines personnes ont aussi eu des crises cardiaques, ce fut une soirée très émouvante pour nous. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière belle image de nous cette saison. C’est pourquoi nous nous battons». Paris est prévenu.

