BL : le Bayern corrige Mayence, Leipzig bat le Bayer 04, Wolfsbourg gifle Bochum

Après la victoire du Werder Brême sur la plus petite des marges face au Hertha Berlin (1-0), la 12e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi après-midi avec le traditionnel multiplex et quatre rencontres au programme, dont le champion d'Allemagne en titre, le Bayern Munich, qui recevait Mayence. Les Bavarois prenaient rapidement l'avantage grâce à Gnabry, triple passeur décisif à Barcelone en milieu de semaine. Musiala et Mané, après un penalty raté, creusaient ensuite l'écart.

Mais avant la pause, à la suite d'un autre tir à 11 mètres raté par Burkardt, Mayence réduisait l'écart dans le temps additionnel sur le corner suivant l'arrêt d'Ulreich, qui avait déjà concédé le penalty. En seconde période, Goretzka, Tel puis Choupo-Moting confirmaient la supériorité des leurs. Cette grosse victoire permet au Bayern de prendre provisoirement la place de leader du championnat, en attendant le match de l'Union Berlin. Dans les autres rencontres, Leipzig s'imposait sur la plus petite des marges face au Bayer grâce à son Français Nkunku et Werner, Wolfsbourg se baladait à domicile face à Bochum et l'ancien Rennais Guirassy offrait le point du nul à Stuttgart face à Augsbourg.

Les résultats complets du multiplex

Bayern Munich 6-2 Mayence : Gnabry (5e), Musiala (28e), Mané (43e), Goretzka (58e), Tel (79e), Choupo-Moting (86e) / Widmer (45+4e), Ingvartsen (82e)

RB Leipzig 2-0 Bayer 04 : Nkunku (32e), Werner (83e)

Wolfsbourg 4-0 Bochum : Nmecha (27e, 58e), Baku (35e), Wind (80e)

Stuttgart 2-1 Augsbourg : Guirassy (15e), Anton (90+1e) / Niederlechner (4e)