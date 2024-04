Dortmund-PSG : Emre Can se méfie de Kylian Mbappé

C’est le rendez-vous d’une saison pour le Borussia Dortmund et le PSG. Habitués aux phases à élimination directe en Ligue des Champions, les deux clubs n’ont pas forcément toujours la possibilité de se hisser dans le dernier carré de la compétition. Ainsi, la rencontre prend encore plus de poids alors qu’une finale est à la portée de ces deux clubs. Et alors que le club de la Rühr recevra dans un premier temps le club de la capitale, plusieurs observateurs érigent Paris comme un clair favori. En phase de poules, les deux équipes s’étaient déjà rencontrées et en Allemagne, Kylian Mbappé avait été en souffrance.

Pas de quoi rassurer les Allemands qui se méfient toujours de l’attaquant de 25 ans. Interrogé en conférence de presse sur le numéro 7 parisien ce mardi, Emre Can, milieu du BVB, a assuré que tout le monde va défendre pour empêcher le Bondynois de réaliser un grand match : «c’est l’un des meilleurs au monde. Nous devons défendre ensemble contre lui. Le tacle de Süle pour stopper son but au match aller ? je ne l’ai même plus en tête, j’étais suspendu à ce moment-là. Le tacle de Niklas était de classe mondiale, mais je pense que Mbappé l’a déjà oublié». Reste à savoir si la donne sera différente ce mercredi.

