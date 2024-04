LdC : Joshua Guilavogui met en garde le PSG avant Dortmund

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund, à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue des Champions. Un rendez-vous périlleux dans une enceinte bouillante, comme l’a rappelé Joshua Guilvaogui pour l’acter Foot sur RMC. Le milieu de 33 ans connaît bien le Signal Iduna Park, lui l’ancien joueur de Wolfsburg (2014-2023), désormais à Mayence.

«C’est un match qui va se jouer avec l’ambiance», rappelle dans un premier temps Guilavogui. «Le PSG va devoir gérer ce début de match où il y aura beaucoup d’intensité. Le mur jaune va faire beaucoup de bruit. Au fur et à mesure du temps, Paris aura plus la maîtrise du ballon et pourra installer son jeu. Mais c’est un stade impressionnant (…) A Dortmund, c’est vraiment agressif. Ça fait penser un peu à Marseille ou un peu à Geoffroy-Guichard avec des gens qui veulent voir un spectacle et vivre ça», ajoute-t-il. Le PSG est prévenu.