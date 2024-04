Barça : Xavi explique sa volte-face

Alors qu’il avait annoncé son départ du FC Barcelone en fin de saison, Xavi va finalement poursuivre l’aventure avec les Blaugranas pour le prochain exercice. En conférence de presse hier après le succès contre Valence (voir le résumé du match), le technicien espagnol a expliqué le processus de son maintien au poste.

«Je vais bien, c’est simple : je me suis senti responsable et j’ai pensé qu’il valait mieux faire un pas de côté, mais les mois ont passé et j’ai vu de la confiance dans tout. J’ai senti le soutien du club, du président, de Deco et des joueurs, et cela a été fondamental», a expliqué Xavi. À lui de prouver qu’ils ont eu raison.