Aymeric Laporte dézingue l’Arabie saoudite

L’été dernier, Aymeric Laporte (29 ans) a quitté son club, Manchester City, et l’Europe pour rejoindre l’Arabie saoudite. Le défenseur central s’est engagé auprès d’Al Nassr et fait un bilan global de la situation du championnat saoudien, plus de trois mois après son arrivée, lors d’un entretien accordé à AS. Il évoque notamment les envies de départs de plusieurs comme Roberto Firmino ou encore Jordan Henderson. «C’est un grand changement par rapport à l’Europe, mais en fin de compte, c’est une question d’adaptation. Ils ne nous ont pas facilité la tâche. En fait, beaucoup de joueurs sont mécontents, mais nous y travaillons tous les jours, nous négocions pour ainsi dire, et nous verrons si les choses s’améliorent un peu. Peut-être qu’ils ne sont pas habitués à cela et qu’ils doivent s’adapter à un peu plus de sérieux», a notamment décrit l’international espagnol.

Lorsque le journaliste lui demande que manque-t-il au championnat saoudien, Laporte pointe du doigt le manque de sérieux des dirigeants. «Ils prennent tout à la légère. L’ultimatum que vous pouvez leur poser n’a pas d’importance pour eux. En d’autres termes, ils n’en font qu’à leur tête. Vous négociez quelque chose et ils ne l’acceptent pas après que vous l’ayez signé.» Avant de conclure : «pour être honnête, beaucoup d’entre nous ne sont pas venus ici non seulement pour le football. Beaucoup d’entre nous en sont satisfaits, mais je cherche aussi quelque chose d’autre que l’aspect financier. En termes de qualité de vie, je m’attendais à quelque chose de différent». Le vent tourne en Arabie saoudite…