OM - Le Havre : les compositions officielles

Trois jours après son nul frustrant en Europa League face à Brighton après avoir mené 2-0 (2-2 score final), l’OM retrouve son Vélodrome et accueille Le Havre à 13h, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Les Marseillais n’ont plus connu le succès depuis 6 matches toutes compétitions confondues (4 N, 2 D), et ce malgré l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc. De son côté, le HAC a 9 points après 7 journées, et reste sur une défaite face au LOSC (1-2) après 4 matches sans revers.

Pour cette affiche, Gattuso effectue deux changements après le nul contre Brighton. La défense reste la même, Ounahi remplace Veretout, blessé, au milieu, et Sarr prend la place de Correa. Pour le HAC, Bayo et Casimir sont associés devant, Nego et Ndiaye animeront les couloirs.

Les compositions

OM : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo - Rongier (cap.), Ounahi - Sarr, Harit, Ndiaye - Aubameyang

Le Havre : Desmas - El-Hajjam, Sangante, Lloris, Opéri - Nego, Kechta, Touré, Ndiaye - Casimir, Bayo