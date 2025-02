Lille - Monaco : les notes du match

Choc au sommet à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. En attendant l’autre duel au sommet entre l’OL et le PSG, le LOSC recevait l’AS Monaco, ce samedi à 17 heures, du côté de Pierre-Mauroy. Organisés en 4-4-2 avec Akpom et David en pointe, les Nordistes pouvaient dépasser leur adversaire du jour et s’inviter provisoirement sur le podium en cas de victoire. Même son de cloche pour les Monégasques, éliminés par Benfica lors des barrages de la Ligue des Champions en milieu de semaine et bien décidés à rebondir en championnat. Quatrième au coup d’envoi, le club monégasque - qui se présentait en 3-5-2 avec Biereth et Minamino sur le front de l’attaque - ne tardait pas à apporter le danger dans la surface lilloise mais Diakité veillait au grain sur le lob de Biereth (9e).

Bousculés dans les premiers instants, les Dogues s’enhardissaient et trouvaient finalement la faille après une première tentative de Mukau, stoppée par Majecki (12e). Pas attaqué par Singo et Vanderson, Haraldsson progressait et trompait finalement le portier asémiste d’une belle frappe croisée du gauche (1-0, 22e). Porté par cette ouverture du score, le LOSC continuait de pousser et gênait considérablement les troupes d’Adi Hütter. Mais l’ASM réagissait à son tour. Sur un centre de Vanderson, Ben Seghir était tout proche de l’égalisation (31e) alors qu’Akliouche faisait lui aussi trembler la défense nordiste (33e). En vain. Solide défensivement, le LOSC résistait et piquait à nouveau…

Lille s’invite sur le podium

Très en vue au cours du premier acte, Hákon Haraldsson, opportuniste, profitait d’une erreur de relance de Zakaria et trompait Majecki en deux temps du droit (2-0, 42e). Auteur de son tout premier doublé de sa carrière en Ligue 1, l’Islandais de 21 ans permettait alors aux Dogues de faire le break. Une avance de courte durée puisque dans la foulée Minamino, servi par Biereth, réduisait l’écart d’une frappe du gauche et redonnait espoir aux siens juste avant la pause (2-1, 45+1e). Au retour des vestiaires, Lille ne tardait pas à s’illustrer mais Mukau tombait sur Zakaria, auteur d’un retour précieux pour préserver les siens (46e). En retard au tableau d’affichage, Monaco haussait ensuite le ton mais tombait sur une défense nordiste rigoureuse.

Dans la dernière demi-heure de ce choc, l’ASM accentuait sa pression. De son côté, Hütter lançait Ilenikhena, Embolo et Caio Henrique mais le LOSC ne craquait toujours pas. Si Ben Seghir s’offrait un petit festival et pensait obtenir un penalty après une intervention d’André, M. Bastien, après intervention du VAR, ne bronchait pas (68e). Dans la foulée, Nabil Bentaleb faisait lui son entrée en jeu pour apporter un second souffle aux Dogues. Un coaching gagnant puisque le LOSC tenait bon, notamment grâce à Chevalier (86e), et empochait finalement trois précieux points dans la course à l’Europe. Au classement, le LOSC réalise donc la bonne opération et s’empare provisoirement de la 3e place. De son côté, l’AS Monaco, trop imprécis offensivement, confirme ses difficultés actuelles et pointe désormais au 5e rang.

L’Homme du match

- Haraldsson (7,5) : déjà présent dans la construction lors des premières attaques, il s’est offert l’ouverture du score après une superbe percée. Très adroit sur son côté, il a fait beaucoup de mal à Singo et Vanderson lors de ses montées tout au long du match. Bien placé, il s’offre, en deux temps, le doublé devant son public. Un match plein. Remplacé par Fernandez-Pardo (77e).

LOSC Lille

- Chevalier (5,5) : le portier lillois n’a pas vécu une soirée très compliquée, mais a fait le boulot quand il le fallait. Avec quatre arrêts réalisés, il est décisif en dégageant du pied devant Al-Musrati (86e). Cependant, il ne peut pas vraiment faire grand-chose sur le but encaissé.

- Meunier (4) : un début de match compliqué où il a été en difficulté techniquement. Défensivement, il a été important pour contrer les montées de Vanderson (34e, 59e), avec trois dégagements réussis, mais il a tout de même eu beaucoup de mal et a été fautif sur le but concédé de Minamino. Ainsi qu’une passe en retrait terrible pour Chevalier (65e). Offensivement, il s’est souvent faufilé vers la défense monégasque et s’est même permis un tir (54e).

- Diakité (4) : malgré la victoire, le défenseur central du LOSC a passé une soirée compliquée. Souvent repris à l’ordre par Meunier et Chevalier, il a fait preuve d’un alignement douteux devant Biereth, mais s’est bien rattrapé (10e). Cela a tout de même été compliqué dans les duels tout au long du match et cela s’est confirmé sur le but de Minamino, où il a eu beaucoup de mal.

- Alexsandro (5,5) : mieux que son partenaire de la charnière centrale, Alexsandro a fait preuve d’une certaine qualité dans les duels (7 gagnés) et a été plutôt rassurant dans la relance du ballon. Il a cependant fait quelques erreurs, comme ce ballon remis dans les pieds de Ben Seghir (31e), mais a été précieux en seconde période pour permettre aux Dogues de tenir le score.

- Gudmundsson (6) : avec Haraldsson, il a fait beaucoup de mal au côté gauche de la défense monégasque et s’est permis beaucoup de montées, notamment en première période. Défensivement, il a parfois eu du mal devant Akliouche et Ben Seghir et s’est parfois fait passer, mais a réalisé quelques interventions précieuses (54e, 83e).

- Bouaddi (6) : un peu moins en maîtrise qu’André au milieu de terrain, le milieu de terrain de 17 ans étonne tout de même par sa maîtrise technique pour son jeune âge. Très bon pour aller gratter les ballons adverses, il a remporté 6 duels et récupéré 5 ballons dans sa moitié de terrain pour empêcher le bloc adverse d’avancer. Un dégagement complètement raté, qui a provoqué une frayeur dans la défense lilloise (55e).

- André (6) : un match précieux de la part du capitaine des Dogues. À l’origine de l’ouverture du score grâce à une très belle sortie de balle, il a été très bon dans la récupération de ballon, à l’image d’un excellent tacle dans sa moitié de terrain (48e), ainsi que d’un contre précieux devant Singo (61e). Cependant, son intervention devant Ben Seghir était à la limite du penalty (69e).

- Mukau (6,5) : beaucoup présent pour aider l’attaque lilloise, il s’est offert un bel enchainement d’entrée (12e), en faisant beaucoup d’activité sur le côté droit avec David et Akpom. C’est d’ailleurs lui qui décale le ballon vers Haraldsson pour l’ouverture du score. Il a tout de même eu moins d’impact dans le match en seconde période.

- David (5) : malgré quelques maladresses techniques et un placement pas toujours excellent, le Canadien a tenu son rang pour mener à bien son attaque et servir Akpom et Haraldsson. Il est à l’origine du deuxième but, avec un bon travail de pressing pour amener à la perte de balle de l’ASM. En fin de match, il a d’ailleurs beaucoup aidé sa défense dans les ballons aériens.

- Akpom (4,5) : moins en vue que lors de ces dernières sorties, le buteur recruté cet hiver n’a décoché qu’une seule frappe durant toute la partie (21e) et n’a pas réussi à peser sur la défense monégasque. Il a parfois combiné avec Mukau et David, sans vraiment réussir à être décisif. Un match compliqué. Remplacé par Bentaleb (75e), le héros de la semaine dernière.

AS Monaco

Majecki (6) : malgré la domination de son équipe en début de match, le portier monégasque a été mis à contribution par Mukau, mais s’est jeté rapidement au sol pour repousser le ballon (12e). Sur une tentative d’Akpom, il a bien fermé son angle et capté le ballon (21e). Mais le Polonais était impuissant face à Haraldsson, qui a glissé le cuir au ras de son poteau (23e). Une nouvelle fois opposé à l’Islandais, il a repoussé sa première tentative, mais n’a pu strictement rien faire sur la seconde (43e). Il a connu une deuxième période assez calme.

Vanderson (5,5) : le latéral droit a brillé par sa qualité de passe et multiplié les centres. Il a été à l’origine de la première grosse occasion de son équipe, en réalisant une superbe ouverture vers Biereth, qui a pu se présenter seul face à Chevalier (10e). Comme souvent, il s’est révélé indispensable à droite, distribuant plusieurs centres précis. Défensivement, il a été solide. Remplacé par Michal (89e).

Singo (5) : l’Ivoirien a globalement fait le job, mais a failli lorsqu’il ne le fallait pas. S’il n’est pas fautif sur le premier but adverse, il a mis Zakaria en difficulté sur le second, après une passe assez hasardeuse (43e). Sa deuxième partie de match a été positive, puisque Majecki n’a subi qu’une seule frappe cadrée, peu dangereuse.

Mawissa (4) : le Français n’a pas montré son meilleur visage cet après-midi, mais a été solide dans l’ensemble, à l’image de cette frappe de Meunier, qu’il a contrée parfaitement (54e). S’il n’est peut-être pas suffisamment sorti sur Haraldsson lors du premier but lillois, il n’est pas impliqué sur le second. Il n’a pas affiché la même robustesse que son partenaire en charnière centrale, puisqu’il n’a remporté que 3 de ses 8 duels.

Diatta (4,5) : celui qui est ailier droit de métier ne s’est pas montré à l’aise au poste d’arrière gauche. Auteur de plusieurs pertes de balle, il a paru fébrile, à l’image de cette action où il a offert un coup franc particulièrement dangereux à la suite d’une intervention maladroite (27e). Sur le plan offensif, il a réalisé de nombreuses courses vers l’avant, et est même à l’origine du but de Minamino, puisque c’est lui qui a distribué le centre remis de la tête par Akliouche (45e+1). Remplacé par Caio Henrique (66e), assez absent.

Zakaria (4) : le capitaine monégasque a fait des efforts à la récupération, à l’image de ce ballon gratté directement dans les pieds adverses, créant une belle occasion de but (4e). Cependant, il n’est pas exempt de tout reproche sur l’ouverture du score d’Haraldsson. S’il effectue une longue course pour venir aider sa défense, il manque clairement d’agressivité pour gêner le Lillois, et le laisse trop facilement frapper (23e). Sur le doublé de l’Islandais, il s’est totalement troué et a perdu le ballon en pleine surface (43e). Il n’a pas commis de nouvelles bévues en deuxième mi-temps, mais n’a pas eu beaucoup d’influence sur le jeu. Remplacé par Al-Musrati (80e).

Camara (5) : le Sénégalais a plus touché le cuir que son capitaine, mais n’a pas provoqué davantage de déséquilibres, se contentant le plus souvent de passes latérales ou vers l’arrière. Sans le ballon, il est resté discipliné et a bien verrouillé l’axe du terrain, sans être une assurance tout risque non plus. Une performance convenable.

Akliouche (4,5) : le joueur de 22 ans n’a pas brillé par sa capacité de percussion sur le côté droit, mais il a néanmoins souvent su se placer entre les lignes adverses, permettant à son équipe de jouer de façon verticale. Sur la réduction du score de son équipe juste avant la mi-temps, il remettait parfaitement de la tête à Biereth, qui a pu ensuite offrir à Minamino un but tout fait (45e+1). Mais à part cette fulgurance, il a été assez discret. Remplacé par Ilenikhena (66e), qui a apporté du danger.

Minamino (5,5) : très peu en vue balle au pied, le Japonais a cependant dépensé beaucoup d’énergie dans ses tâches défensives. Et l’ancien joueur de Liverpool a été récompensé, puisqu’il est auteur du but de la réduction de l’écart. Bien placé, il n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (45e+1). Il a plus pesé sur la défense adverse en seconde mi-temps, mais n’a pas été celui qui y a mis le feu.

Ben Seghir (5) : le Marocain s’est montré virevoltant sur son côté gauche. Percutant, il a permis d’apporter du danger et de gêner la défense adverse. Cependant, il a manqué une énorme occasion, seul devant le but, envoyant son extérieur du pied à côté des cages de Chevalier (31e). Il est monté en puissance au fil des minutes, délivrant une seconde période marquée par plusieurs grosses accélérations.

Biereth (5) : le Danois a été très en vue en première période. Il aurait pu ouvrir le score en tout début de match : parfaitement lancé en profondeur, il tentait un lob en bout de course devant Chevalier, mais sa tentative manquait de puissance et était non cadrée (10e). Très disponible, il a souvent joué dos au jeu pour construire les actions de son équipe. C’est lui qui a permis à Minamino de réduire l’écart, grâce à une astucieuse talonnade (45e+1). Dans le deuxième acte, il s’est un peu éteint. Remplacé par Embolo (67e), qui n’a pas pesé bien lourd.