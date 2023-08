MHSC : Maxime Estève plaît beaucoup au Club Bruges

Montpellier se prépare à une saignée estivale d’envergure. Depuis plusieurs semaines, Elye Wahi est courtisé par de très gros clubs dont Chelsea. Mais il n’est pas l’unique talent héraultais à avoir la cote cet été.

Selon nos informations, Maxime Estève (21 ans) attire les regards et attise les convoitises. Formé au sein du club de la Paillade, le défenseur est dans le viseur du Club Bruges. Un intérêt qui ne le laisse pas insensible et le fait réfléchir nous a-t-on fait savoir.