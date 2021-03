OL - Rennes : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'actualité est chargée du côté du Stade Rennais en ce moment mais le club breton doit aussi penser à la Ligue 1. Et les matches s'enchaînent actuellement tous les trois jours avec un déplacement ce soir (19h) sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais pour le compte de la 28e journée du championnat de France. Neuvièmes et désormais coachés par l'adjoint de Julien Stéphan, Philippe Bizeul, les Rennais veulent mettre fin à une série de 4 défaites de rang et de 7 matches sans victoire toutes compétitions confondues.

Mais ce ne sera pas chose aisée au Groupama Stadium, face à un OL toujours dans la course au titre et en quête de rachat. Le nul ramené de Marseille dimanche soir a frustré les Gones qui n'ont gagné qu'un seul de leurs trois derniers matches. Insuffisant actuellement pour suivre le rythme de Lille, du PSG ou même de Monaco, qui toque à la porte. C'est pourquoi les hommes de Rudi Garcia veulent relancer la machine ce soir.