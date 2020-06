Real Madrid : pourquoi Achraf Hakimi va filer à l'Inter

Si en France le potentiel rachat de l'OM par des fonds du Moyen-Orient a logiquement fait la Une des médias sportifs toute la journée, en Europe c'est d'Achraf Hakimi dont on a beaucoup parlé. Et pour cause, l'international marocain de 21 ans devrait rapidement s'engager en faveur de l'Inter. Prêté au Borussia Dortmund cette saison, le joueur formé à La Fabrica coûterait 40 millions d'euros aux Lombards.

Une information qui a surpris du monde. Premièrement car le montant que vont débourser les Milanais pour celui qui est l'une des références à son poste en Europe semble assez bas compte tenu des prix pratiqués sur le marché ces dernières années, mais aussi car il peut paraître surprenant de voir le Real Madrid accepter de lâcher un joueur si jeune et si performant. Dans son édition du jour, le quotidien AS explique les raisons de ce départ définitif.

Dani Carvajal est intouchable

Tout d'abord, le joueur a récemment fait savoir au Real Madrid qu'il n'avait pas l'intention d'être la doublure de Dani Carvajal. Le club comptait pourtant sur lui, mais dès lors, l'état-major madrilène a compris qu'il allait falloir lui trouver un nouveau point de chute, le latéral espagnol de 28 ans étant indéboulonnable dans l'esprit de Zinedine Zidane. Le système tactique de l'Inter, avec trois défenseurs centraux et deux joueurs de couloir avancés, convient parfaitement au joueur. Ce dernier estime que le dispositif d'Antonio Conte est parfait pour ses qualités.

Ensuite l'Hispano-marocain est également conscient que la signature à l'Inter pourrait lui permettre, éventuellement, de revenir à Madrid à l'avenir, ce qui aurait été plus compliqué en rejoignant le Bayern par exemple. Le salaire proposé par les Milanais - 5 millions d'euros net par saison - est aussi largement supérieur à ce qu'il touche à Madrid. Le club de la capitale espagnole avait également besoin d'argent pour faire face à cette crise du coronavirus. Autant de raisons qui font que l'Inter est en passe de réaliser l'un des gros coups du mercato...