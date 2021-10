Le FC Barcelone force encore la main à Samuel Umtiti

L’accent français n’est pas vraiment le plus plébiscité dans le vestiaire du FC Barcelone. Après avoir réussi à renvoyer Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid, les dirigeants culés aimeraient voir d’autres tricolores plier bagage. Hier, la presse catalane annonçait d’ailleurs que les Blaugranas désiraient « démanteler » le clan français.

Et parmi ces joueurs, Samuel Umtiti (27 ans) est sans doute celui que le Barça souhaite plus que tout voir partir. Régulièrement blessé depuis la saison 2018/2019, l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais faisait déjà beaucoup parler puisqu’il avait prolongé son contrat juste avant le début de ses ennuis physiques, en juin 2018.

Le Barça veut un départ en janvier

En clair, voir un joueur payé environ 9 M€ squatter l’infirmerie plutôt que le rectangle vert, ça passe moyen. Et ces derniers mois, la situation s’est empirée. Umtiti n’a toujours pas été épargné par les pépins physiques pendant que son club subissait de plein fouet la crise financière liée à la covid-19. Très clairement poussé vers la sortie, le Français n’a toutefois pas voulu dire amen à tout. Finalement resté en Catalogne, le joueur, dont le contrat expire en juin 2023, ne s’est pas fait que des amis.

Et Sport révèle d’ailleurs que le club espagnol a remis une sacrée pression sur son numéro 23. Ainsi, Ronald Koeman lui a signifié qu’il n’entrait pas dans ses plans et le club lui a indiqué qu’il n’aurait plus aucune chance de s’imposer. L’idée serait de lui donner quelques minutes dans des matches de coupe du Roi histoire qu’il se montre pour attirer des courtisans en vue d’un départ (forcé) en janvier. Après avoir résisté l'été dernier, Umtiti saura-t-il s'accrocher à nouveau ? L'intéressé vient en tout cas de lâcher une déclaration sur son compte Instagram qui ne devrait pas passer inaperçue. « Plus tu respectes les gens, plus ils te manquent de respect. Personne ne sait, mais tout le monde se permet de parler. » Ambiance.