Le FC Barcelone souhaite démanteler le clan français !

Le FC Barcelone est en crise. Les résultats économiques et sportifs ne laissent aucun doute à ce sujet. Et dans ce marasme, il ne fait visiblement pas bon être français. Selon les indiscrétions de Sport, le clan tricolore du Barça vit «des heures sombres», étant «relégué en queue du train de Ronald Koeman» alors qu'il était il n'y a pas si longtemps incontournable.

Antoine Griezmann est parti en toute fin de mercato à l'Atlético de Madrid, laissant Clément Lenglet et Samuel Umtiti à leur triste sort. Le premier cité, qui sort d'un Euro 2020 terriblement frustrant (une seule mi-temps jouée, l'une des pires des Bleus, contre la Suisse en 8e de finale) n'est apparu qu'à quatre reprises depuis le début de la saison (dont trois entrées anecdotiques de 1, 5 et 7 minutes...). Il paye encore et toujours ses erreurs de la saison passée, qui ont coûté de nombreux points aux Blaugranas, alors qu'il était, il n'y a pas si longtemps l'un des meilleurs éléments défensifs de l'équipe...

Sur la liste des transferts en janvier

Concernant le second, tout a déjà été dit ou presque. Le champion du monde 2018 est visiblement revenu à un très bon niveau physique, enfin débarrassé de ses soucis aux genoux. Et pourtant, malgré la pression de la direction, Koeman semble se refuser à aligner l'ancien Lyonnais. S'il est presque toujours dans le groupe, l'international tricolore (31 sélections, 4 réalisations) n'a eu droit à aucune minute de jeu depuis le début de l'exercice.

Si, de retour d'une blessure contractée à l'Euro 2020, Ousmane Dembélé, dernier membre du trio, est attendu avec impatience par son coach et son président, qui aimerait d'ailleurs beaucoup prolonger son contrat jusqu'en juin 2024, pour les deux autres, la messe semble clairement dite. Sport assure en effet que, sauf énorme retournement de situation, ils devraient être placés sur la liste des transferts en janvier. Les Français n'ont plus la cote en Catalogne...