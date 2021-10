PSG : où est passé le vrai Neymar ?

La suite après cette publicité

Chaque saison, c'est la même chanson. Depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar n'a jamais disputé une saison de Ligue 1 dans son intégralité. C'est tout simple, hormis une première année à 20 matches en championnat, le Brésilien n'a pas joué plus de 17 rencontres de championnat par saison. Ça ne fait pas beaucoup. Et cet été, il a encore fait parler de lui à cause de sa condition physique.

Photographié torse nu en vacances, Neymar n'est pas apparu très affûté. Peu importe a-t-il fait savoir. Promis juré, Ney sera fit à son grand retour. Lors des éliminatoires du Mondial 2022 disputés avec la Canarinha, le numéro 10 auriverde n'avait d'ailleurs pas hésité à soulever son maillot pour afficher un ventre plat après un but marqué. Sauf qu'à Paris, le Neymar vif, affuté et tranchant de 2017 semble avoir disparu. Face à Rennes, il a encore été inoffensif. Remplacé à la 75e minute, le Brésilien ne fait plus de grosses différences. Et c’est un peu sans surprise que des photos de lui (avec plusieurs coéquipiers dont Mbappé) célébrant le succès face à City dans un établissement de la nuit parisienne sont ressorties sur les réseaux en guise de moquerie, juste après la défaite en terres rennaises.

Neymar ne fait plus de différences

Certes, il a encore quelques gestes inspirés, mais ne cherchez plus à le voir partir dans de grands rushes pour aller faire la différence comme peut le faire Kylian Mbappé. Pour ceux qui s'en souviennent, Neymar s'était déjà distingué l'an dernier au Roazhon en se faisant prendre de vitesse par Damien Da Silva, sans vouloir manquer de respect au nouveau défenseur de l'OL. Et pour le moment, Neymar en Ligue 1, c'est 1 but et 2 passes décisives en 5 apparitions. Correct, mais sans plus. Et aujourd'hui, ce qui inquiète le plus, c'est de savoir si on retrouvera le feu follet Neymar. Interrogé à ce sujet, Mauricio Pochettino n'a surpris personne dans sa réponse.

«Quand on a gagné contre Manchester City il y a cinq jours, on a gagné en équipe. C'est clair que, quand on ne gagne pas, celui qui a la plus grande responsabilité, c'est moi. Je ne vais juger individuellement, surtout après une défaite. Le responsable, c'est celui qui vous parle maintenant. L'attitude et l'intention de bien faire les choses, ce qu'on a fait pendant 25 minutes, c'est notre défi. L'impact du but encaissé juste avant la mi-temps et le but du 2-0 encaissé en moins d'une minute, contre une équipe forte physiquement qui réduisait les espaces, c'était difficile. Les attaquants ont beaucoup produit mais n'ont pas eu la chance de marquer». Pas très convaincant comme réponse... surtout pour un joueur de 29 ans ayant signé une prolongation en or massif (35 M€/an) jusqu’en 2025.