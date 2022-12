Maroc - Espagne : une victoire historique pour Romain Saïss

La suite après cette publicité

Après la victoire du Maroc au bout de la séance de tirs au but (0-0, t.a.b. 3-0) grâce à un Yassine Bounou héroïque qui a réalisé deux arrêts capitaux dans ce final, Romain Saïss s'est exprimé au micro du diffuseur de la rencontre pour rappeler le côté historique de ce succès pour sa sélection. «J'espère bien (que le Maroc se rappellera de cet exploit) parce que c'était ce qu'on voulait, que ça soit une belle fête. Aujourd'hui c'est une grande fête pour tous les Marocains donc on est très heureux. On voulait écrire l'histoire et c'est ce qu'on est en train de faire. On a envie de continuer à nous pousser dans nos limites pour aller le plus loin possible» a tout d'abord commenté le capitaine marocain.

Le défenseur central a ensuite voulu s'attarder sur le travail et les efforts consentis par ses coéquipiers pour en arriver là. «C'est ce qu'on fait, on travaille beaucoup, on est très respectueux des consignes, de notre plan de jeu et quand on voit tout le monde travailler comme ça sur le terrain, c'est juste magnifique. On est récompensé de nos efforts» a-t-il confié avant de poursuivre sur les difficultés rencontrées face à l'Espagne et l'importance capitale du prochain match en quart de finale : «On savait que ça allait être un match compliqué, qu'on allait courir beaucoup, qu'ils allaient souvent avoir la possession. Comme il a dit le coach, il faut savoir se sacrifier pour le pays et on voit qu'aujourd'hui ça paye. On sert les dents, on va encore serrer les dents mais on sera là encore en quart de finale et on espère qu'on va continuer notre bout de chemin.»