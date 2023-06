Le PSG montre la porte de sortie à Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

Il n’a que 20 ans, mais en choisissant de rejoindre le très médiatisé Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike connaissait les risques du métier. Et ça n’a pas raté. Prêté par le Stade de Reims, le jeune attaquant doit être transféré définitivement chez les Rouge et Bleu en échange d’un chèque de 35 M€. Une option d’achat automatique si Paris finissait la saison 2022/2023 aux deux premières places.

Mais à Paris, Ekitike déçoit. Et pas qu’un peu. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 32 apparitions, toutes compétitions confondues, l’ancien Rémois s’est rapidement attiré les critiques des observateurs et des supporters. Les fans parisiens l’ont d’ailleurs copieusement hué samedi dernier, à l’occasion des célébrations du onzième titre de champion de France du club.

Paris ne cherchera pas non plus à forcer un départ

Pourtant, malgré les critiques, nous vous indiquions en exclusivité que le joueur n’avait aucunement l’intention de plier bagage. Lié au PSG jusqu’en 2027, une fois qu’il sera définitivement transféré, Ekitike veut prouver sa valeur chez les Rouge et Bleu, après avoir refusé Newcastle et le Borussia Dortmund. Cependant, RMC Sport révèle que le PSG ne l’entend pas forcément de cette oreille.

Le média assure que les dirigeants franciliens sont désormais ouverts à un départ du joueur et qu’ils l’ont fait savoir à son entourage. Paris a d’autres priorités en attaque (Marcus Thuram notamment), mais Ekitike a encore une chance de passer entre les gouttes puisque le club ne chercherait pas à s’en séparer coûte que coûte. De plus, il devra bientôt gérer un autre dossier brûlant : le retour de prêt d’un autre indésirable en attaque, Mauro Icardi.