LdC : tous les qualifiés pour les quarts de finale

Tous les huitièmes de finale de Ligue des Champions ont été joués, on connaît désormais le plateau des 8 qualifiés pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

On retrouve le tenant du titre Chelsea, tombeur de Lille, mais aussi le Real Madrid, Liverpool, le Bayern Munich ou encore Manchester City. Benfica, vainqueur de l'Ajax, est le seul représentant portugais. Il n'y a plus d'équipe française et italienne en lice. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi et sera évidemment à suivre en direct sur Foot Mercato.

Les qualifiés