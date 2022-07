PSG : Christophe Galtier fait le forcing pour recruter Khéphren Thuram

Avant même l’intronisation officielle de Luis Campos au poste de conseiller football du Paris Saint-Germain, Khéphren Thuram était déjà cité comme l’une des cibles privilégiées du club de la capitale pour son entrejeu. Paris est lassé des stars payées à prix d’or au rendement médiocre (Draxler, Herrera, Gueye, Paredes) et souhaite faire un grand ménage.

Depuis, Vitinha est arrivé en provenance de Porto et Renato Sanches reste désiré. Cependant, Khéphren Thuram (21 ans) pourrait débarquer avant le Lillois. En effet, le jeune milieu de terrain de l’OGC Nice est l’une des priorités du nouvel entraîneur francilien, Christophe Galtier. L’Équipe nous apprend d’ailleurs ce jeudi que l’ancien coach du Gym a fait part de son souhait à Luis Campos et que le Portugais a validé cette piste.

Thuram tenté par le PSG

Le quotidien précise d’ailleurs que le dirigeant a contacté le père du Niçois, Lilian Thuram, afin de lui parler du projet parisien et des changements apportés en interne. De son côté, le joueur serait fortement emballé à l’idée de suivre les pas de Galtier à Paris. Mieux, le journal affirme que le numéro 19 des Aiglons est convaincu que la suite de sa carrière passe par la porte d’Auteuil. Et Nice dans tout ça ? Thuram a été prolongé jusqu’en 2025 et les hommes forts du club ne veulent pas le voir partir. Surtout pour qu’il rejoigne un homme avec lequel le Gym vient tout juste de divorcer.

« Il y aura certainement des transferts, c’est capital. On travaille en bonne relation avec Julien Fournier. Il faut échanger les idées, les joueurs qu’on voit, pour prendre la bonne décision. Ça doit être aussi intuitif. Gouiri et Thuram vont rester, c’est sûr. Todibo aussi. Ils vont rester », avait déclaré Lucien Favre lors de sa conférence de presse de présentation. Paris réussira-t-il à faire changer d’avis les Niçois, surtout si Thuram leur confirme ses envies de départ ? Affaire à suivre.